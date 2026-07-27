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Общество

Одного из убийц аниматоров на Кубани приговорили к пожизненному сроку

Суд в Краснодаре приговорил убийцу двух аниматоров к пожизненному сроку

Пожизненное лишение свободы назначено одному из фигурантов дела об убийстве двух аниматоров в Усть-Лабинском районе Краснодарского края. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона в своем Telegram-канале.

Краснодарский краевой суд приговорил 33-летнего Демьяна Кеворкьяна к пожизненному заключению с отбыванием в колонии особого режима, а также к штрафу в 600 тыс. рублей. Кроме того, суд лишил осужденного государственной награды — медали «За отвагу».

По данным пресс-службы судов региона, Анатолий Двойников получил 25 лет лишения свободы, из которых первые пять лет проведет в тюрьме, остальной срок — в колонии строгого режима. Ему также назначен штраф в 300 тыс. рублей и запрет на управление транспортными средствами на три года.

Арам Татосян приговорен к 23 годам. Уточняется, что он также проведет первые пять лет в тюрьме, затем — в колонии строгого режима. Татосяну назначили штраф в 400 тыс. рублей.

Кроме того, суд взыскал с осужденных в пользу потерпевших 28,8 млн рублей в качестве компенсации морального вреда и материального ущерба. Арест на имущество фигурантов сохранен, добавили в пресс-службе судов.

Убийство, о котором идет речь, произошло 28 апреля 2023 года. Аниматоры Кирилл Чубко и Татьяна Мостыко направлялись на мероприятие, но на подъезде к Усть-Лабинску попали в яму и пробили колесо. Остановившись, они встретили троих мужчин, которые предложили подвести Чубко, чтобы тот купил новое колесо. Вернувшись, он стал ремонтировать машину, но в какой-то момент его повалили на землю. Злоумышленники жестоко расправились с аниматорами, сняли деньги со счетов Чубко, после чего скрылись.

Ранее стали известны новые подробности убийства аниматоров в Краснодарском крае.

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