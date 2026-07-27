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Общество

Путин лишил иностранцев права владеть землей в Сириусе

Путин подписал указ о запрете иностранцам владеть землей в Сириусе
Михаил Метцель/РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал указ, которым лишил иностранных граждан права на владение земельными участками на федеральной территории Сириус. Документ разместили на портале официального опубликования правовых актов.

Согласно документу, Сириус был внесен в перечень приграничных территорий, на которых иностранцы, лица без гражданства и иностранные юридические лица не могут покупать землю и владеть ею. Указ вступил в силу в день его опубликования.

В июне Путин утвердил закон, предусматривающий значительное увеличение государственных пошлин для иностранных граждан. Согласно новым нормам, сборы для мигрантов вырастут по ряду направлений: при получении российского паспорта пошлина увеличится в 12 раз — с 4,2 тысячи до 50 тысяч рублей; за оформление разрешения на временное проживание ставка вырастет в 8 раз — с 1 920 до 15 тысяч рублей; за получение вида на жительство плата повысится в 5 раз — с 6 тысяч до 30 тысяч рублей.

26 июля президент России подписал пакет законов, ужесточающих правила пребывания и работы трудовых мигрантов. Как новые требования повлияют на иностранных работников, что изменится для их семей и почему власти продолжают менять миграционное законодательство — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин запретил депортацию иностранцев, служащих по контракту в ВС России.

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