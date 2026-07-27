Путин лишил иностранцев права владеть землей в Сириусе

Президент России Владимир Путин подписал указ, которым лишил иностранных граждан права на владение земельными участками на федеральной территории Сириус. Документ разместили на портале официального опубликования правовых актов.

Согласно документу, Сириус был внесен в перечень приграничных территорий, на которых иностранцы, лица без гражданства и иностранные юридические лица не могут покупать землю и владеть ею. Указ вступил в силу в день его опубликования.

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