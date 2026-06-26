Россиянин получил 12 лет колонии за растление девятилетней падчерицы

В Кузбассе мужчина растлевал девятилетнюю падчерицу и получил 12 лет колонии

В Кузбассе вынесли приговор мужчине, который растлевал свою девятилетнюю падчерицу. Об этом со ссылкой на объединенный пресс-центр судов региона сообщает РИА Новости.

Все случилось в январе в городе Мыски. Пьяный отчим напал на беззащитную девочку, когда та была дома. Ребенок в силу возраста не мог оказать сопротивления. Мужчина совершил в отношении малолетней насильственные действия сексуального характера с применением насилия.

Во время суда он полностью признал вину, но давать показания отказался. Мысковский городской суд признал его виновным по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ и назначил наказание в виде 12 лет колонии строгого режима. Помимо длительного срока подсудимому назначено ограничение свободы на один год.

Ранее отчим семь лет домогался падчериц в Тюмени.