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Общество

Вахтовик из Екатеринбурга устроил дебош в самолете, возвращаясь домой из Таиланда

Пьяный дебошир разгромил салон самолета во время рейса из Пхукета в Екатеринбург
Управление на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу

В Екатеринбурге задержали мужчину, устроившего дебош на борту самолета, сообщает Управление на транспорте МВД России по УрФО.

Инцидент произшел 7 мая во время рейса из Пхукета в аэропорт Кольцово. По данным следствия, нетрезвый пассажир курил в салоне, игнорировал замечания и вел себя агрессивно. Во время полета он также повредил табличку с надписью «Выход», ударив по ней рукой. Ущерб авиакомпания оценила более чем в 20 тыс. рублей.

После приземления мужчину передали сотрудникам транспортной полиции. Нарушителем оказался 40-летний вахтовик, работник одной из горнодобывающих компаний. Он не смог внятно объяснить свои действия, сославшись на сильное опьянение.

Сначала его действия квалифицировали как хулиганство с сопротивлением сотруднику, а теперь добавили дело о вандализме. Кроме того, его привлекли к административной ответственности, а суд назначил 10 суток ареста. Расследование продолжается, решается вопрос о мере пресечения.

Ранее восьмилетний мальчик успокоил пассажирку, разбушевавшуюся на борту самолета.

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