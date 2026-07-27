В Сбере рассказали об инфраструктуре для клиентов с особенными потребностями

Спецпроект и экосистема сервисов Сбера «Особенный банк» отметила десятилетие. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

Отмечается, что за это время банк прошел путь от адаптации отдельных офисов до системной работы над физической, цифровой, продуктовой и когнитивной доступностью финансовых услуг для людей с инвалидностью и других клиентов с особенными потребностями.

«Десять лет назад наша миссия звучала так: дать каждому возможность жить полной и интересной жизнью. Тогда это были пандусы и банкоматы, сегодня — возможность решить свой вопрос самому, без помощи близких. Дальше — сделать доступным сам искусственный интеллект и передать технологии рынку и государству. Потому что доступность — это не удобство, а условие: без нее человек не доходит ни до работы, ни до дохода, ни до самостоятельной жизни», — сказал исполнительный директор «Особенного банка» Сбера Александр Пименов.

Как уточнили в банке, в Сбере работает около 2,5 тыс. сотрудников с инвалидностью. Они трудятся в ИТ, бизнесе, офисах и дистанционных командах, а их опыт помогает разрабатывать и тестировать сервисы для каждого пользователя.

Отмечается, что за десять лет в Сбере создали инфраструктуру для людей с разными потребностями. Так, более 99% банкоматов стали доступны для незрячих клиентов с голосовым сопровождением, 5600 офисов оборудовали для людей на инвалидных колясках с пандусами и тактильной разметкой. Кроме того, 1 млн сенсорных терминалов позволили ввести ПИН-код шрифтом Брайля. Также 220 тыс. человек с инвалидностью оформили ипотечное страхование на особых условиях, а 600 млн рублей выпускников детских домов защитили от мошенников.

Как уточнили в банке, десять лет назад Сбер начинал с доставки карт на дом и адаптации первых офисов, а сегодня доступность стала обязательной частью разработки продуктов.

Следующим этапом стала адаптивность. Так, искусственный интеллект позволил сервисам учитывать особенности человека. При этом Сбер обучил ИИ распознаванию речи с нарушениями. Компания создала ИИ-переводчик русского жестового языка — GigaChat переводит тексты на простой язык.

Кроме того, Сбер выпустил три открытых гайдлайна и два бесплатных онлайн-курса, а курс «Сбер для всех» прошли 152 тысячи человек.