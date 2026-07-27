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В Карачаево-Черкесии предложили объединить медиа, ИИ и кино для продвижения курортов

В Архызе разработают карту медиапродвижения горных курортов на 2026–2027 годы
Денис Абрамов/РИА Новости

Эксперты в области медиа, туризма, фотографии, документального кино и цифровых коммуникаций предложили новые подходы к продвижению российских горно-туристических кластеров. Инициативы были озвучены в ходе второго заседания Международного дискуссионного клуба «Архыз», которое прошло в Карачаево-Черкесии, сообщил «Коммерсант».

Уточняется, что работа велась в рамках группы «Бренд и медиа», объединившей представителей различных отраслей. В обсуждении приняли участие космонавт-испытатель, эксперты по инфлюенс-маркетингу, профессиональные фотографы, документалисты и инфлюенсеры.

Как отметил глава Международного дискуссионного клуба «Архыз» Ислам Назаралиев, организаторы намеренно отказались от традиционного подхода к обсуждению продвижения туристических территорий.

«Продвижение территорий и отелей в 2026 году — это синтез космических технологий, кино, соцсетей, медиа, больших данных, ИИ-выдачи, вирусного контента и многих других факторов. Поэтому на второе заседание клуба «Архыз» мы пригласили тех, кто умеет создавать медиасобытия международного масштаба в самых разных индустриях», — сообщил Назаралиев.

Сообщается, что также для участников была организована обзорная экскурсия с подъемом по канатной дороге на Южный и Северный склоны и экспедиция по горным маршрутам на вездеходах.

По итогам работы они представили инициативы, готовые к практической реализации. Предполагается, что предложения станут основой дорожной карты по медиапродвижению российских горно-туристических кластеров на 2026–2027 годы.

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