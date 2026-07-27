Сбер и Минздрав Казахстана будут совместно развивать ИИ-решения для здравоохранения

Сбер и Минздрав Казахстана договорились о сотрудничестве в здравоохранении

Сбер и республиканский центр электронного здравоохранения Министерства здравоохранения Казахстана начнут сотрудничество в сфере цифрового здравоохранения, которое предусматривает совместную работу по развитию технологий искусственного интеллекта, аналитики данных и цифровых сервисов для системы здравоохранения. Соответствующий документ подписан на полях XXII Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, сообщила пресс-служба Сбера.

В компании добавили, что со стороны Сбера проекты в рамках меморандума будет реализовывать Центр индустрии здоровья.

Как уточнили стороны, сотрудничество охватит развитие компетенций в области аналитики данных, медицинской статистики, BI-платформ и ситуационно-аналитических центров.

Кроме того, партнеры планируют разрабатывать ИИ-агентов для системы здравоохранения, а также обмениваться методическими материалами и результатами пилотных проектов по внедрению цифровых решений и технологий искусственного интеллекта.

«Наибольшую ценность сегодня представляют не только разработка новейших цифровых решений, но и накопленная экспертиза их практического применения.

Сотрудничество с коллегами из Казахстана позволит обмениваться лучшими практиками внедрения ИИ и современных технологий в здравоохранении, чтобы вместе создавать сервисы, которые помогают врачам в ежедневной работе и делают медицинскую помощь удобнее и доступнее», — отметила управляющий Омским отделением Сбера Наталья Корнева.

По словам главы республиканского центра электронного здравоохранения Минздрава Казахстана Сарыбека Нуршата, сотрудничество станет основой для долгосрочного партнерства в сфере цифровой трансформации здравоохранения.

Ранее сообщалось, что форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана с участием глав государств проводится с 2003 года и является одной из ключевых площадок для развития взаимодействия между регионами двух стран.