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Общество

Логистический комплекс Wildberries в Удмуртии возобновил работу после эвакуации

Wildberries: логистический комплекс в Сарапуле вернулся к штатному режиму работы
Ilya Moskovets/Global Look Press

Логистический комплекс Wildberries в Сарапуле в Удмуртии вернулся к штатному режиму работы после отмены тревоги в регионе. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба объединенной компании RWB, которая управляет Wildberries.

Утром персонал сортировочного центра Wildberries в Сарапуле эвакуировали из-за угрозы атаки БПЛА.

В Удмуртии ввели сигнал «Опасное небо» из-за угрозы ракетной атаки. Позже глава республики Александр Бречалов сообщил об отражении самой массированной за последнее время атаке украинских беспилотников. По его словам, силы противовоздушной обороны уже сбили несколько дронов ВСУ, однако опасность сохраняется. По предварительной информации, пострадавших нет. На месте работают оперативные службы.

В Екатеринбурге утром 25 июля провели заблаговременную плановую эвакуацию в логистическом комплексе Wildberries. На этом фоне работа центра была приостановлена.

Ранее в ООН высказались об ударах по складам Wildberries в России.

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