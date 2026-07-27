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Общество

Посетители Сириуса смогут узнать историю России в новом мультимедийном парке

В Сириусе появится бесплатный мультимедийный парк «Россия — Моя история»
Пресс-служба Фонда Гуманитарных Проектов

В Сириусе 28 июля откроется мобильный мультимедийный парк «Россия — Моя история», в котором посетители смогут узнать историю Страны от становления Древней Руси до научного и космического развития XX века, сообщает пресс-служба парка.

Как отметили в пресс-службе, теперь у талантливых школьников и молодежи, которые ежегодно приезжают в образовательный центр Сириус, появится возможность углубленно познакомиться с историей страны в современном мультимедийном формате.

Мобильный парк, который будет работать до середины осени текущего года, смогут посетить школьники, студенты, участники образовательных программ, а также семьи с детьми и гости федеральной территории.

Историческую экспозицию, разделенную на четыре эпохи, разместится в специальных вагонах-павильонах. Также будет отдельный вагон с кинолекторием. В экспозиции будут использованы цифровые реконструкции, проекции, интерактивные панели и экскурсионное сопровождение.

Экспозиция «Россия — Моя история» создана с целью помочь подрастающему поколению понять, как формировалось государство, общество, культура и наука. Посетители смогут увидеть связь между разными историческими периодами.

В начале маршрута гости увидят первые века Руси. Нестор Летописец расскажет о восточнославянских племенах, торговых путях и становлении государственности, а Анна Ярославна — о Крещении Руси и развитии письменности. Также посетители узнаю о реформах Петра I, развитии Российской империи, индустриализации, Великой Отечественной войне и освоении космоса.

В парке посетители смогут собрать вооружение рейтара и стрельца, «проявить» исторические фотографии с помощью специальных фонарей и сравнить их с современным видом тех же мест, а также собрать схему космической ракеты.

«Мы много говорим о подготовке поколения, которому предстоит создавать будущее страны. Но невозможно двигаться вперед, не понимая, на каком фундаменте ты стоишь. История — это не дополнительное знание только для тех, кто выбирает гуманитарное направление. Она дает человеку контекст: помогает понять, почему страна развивалась именно так, как формировались ее институты, культура, научные и технологические достижения», — рассказал управляющий директор Фонда Гуманитарных Проектов, директор Ассоциации исторических парков «Моя история» Иван Есин.

По его словам, особенно ценно то, что молодежь и дети смогут одновременно глубже познакомиться с историей страны.

В кинолектории гостям покажут фильмы о выдающихся деятелях науки и культуры. Также до середины ноября в парке «Россия — Моя история» будут проходить экскурсии, мастер-классы, кинопоказы и другие тематические события.

Организаторы добавили, что парки «Россия — Моя история» запустили в этом году масштабное обновление в рамках национального проекта «Молодежь и дети».

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