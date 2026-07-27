Блогерша рассказала об экс-муже, обвиненном в педофилии, и была им убита

В США мужчина убил бывшую жену, которая в своем блоге обвинила его в педофилии

В Оклахоме убили 43-летнюю блогершу Сару Гилсон, которая публично обвинила бывшего мужа в педофилии, сообщает NBC News.

По данным полиции, женщина была убита экс-супругом Джереми Даффи менее чем через две недели после того, как она опубликовала резонансное видео в TikTok, где имела 30 тыс. подписчиков.

В начале июня, когда Гилсон узнала, что бывшего мужа подозревают в неподобающем поведении по отношению к несовершеннолетней, она добилась срочного охранного ордера: Даффи было приказано постоянно находиться на расстоянии не менее 100 ярдов от Гилсон.

Но 23 июля мужчина все равно проник в дом блогерши. Она пыталась позвонить в полицию, однако диспетчеры услышали лишь женский крик и звук, похожий на выстрел.

Через несколько минут в службу 911 позвонил мальчик из соседнего дома и сообщил, что его отчим застрелил мать. Когда полицейские прибыли на место, они нашли Гилсон и Даффи с огнестрельными ранениями. Следствие считает, что речь идет о ситуации, похожей на убийство и последующее самоубийство.

У погибшей остались сын и дочь. Ведется расследование.

Ранее мужчина утопил беременную жену и детей ради женитьбы на девочке.