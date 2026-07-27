Неизвестный напал с ножом на беременную женщину и похитил ее нерожденного ребенка

В Колумбии расследуют дело о жестокой расправе над беременной женщиной, у которой вырезали ребенка из утробы, пишет Daily Star.
Жертва — 21-летняя Мария Камила Потоси, находившаяся на девятом месяце беременности, пропала 16 июля в городе Кали. После четырехдневных поисков ее тело нашли на берегу реки Мелендес со связанными руками и ногами. На теле обнаружили множественные ножевые ранения, а плод исчез.
По данным местных СМИ, незадолго до исчезновения Мария была на плановом медицинском осмотре, а затем села на мотоцикл с неизвестной женщиной. Камеры наблюдения зафиксировали этот момент, после чего ее больше не видели.
Ребенок должен был появиться на свет в августе, семья готовилась к его рождению. Полиция продолжает выяснять обстоятельства происшествия и разыскивает младенца, предполагая, что он мог выжить.
Ранее родственники похитили беременную 17-летнюю девушку, чтобы изнасиловать и вызвать выкидыш.