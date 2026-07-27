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Россияне назвали ключевые качества пиарщика в 2026 году

Rambler&Co: 52% россиян назвали главной задачей пиарщика управление репутацией
PeopleImages.com - Yuri A/Shutterstock/FOTODOM

Более половины россиян считают, что современный специалист по связям с общественностью должен активно использовать искусственный интеллект и другие цифровые инструменты в своей работе. При этом главным предназначением пиарщика 52% опрошенных назвали формирование и поддержание репутации брендов и людей. Об этом свидетельствуют результаты исследования медиахолдинга Rambler&Co, приуроченного ко Дню пиарщика, который отмечается 28 июля.

Согласно опросу, 36% воспринимают пиарщиков как специалистов, создающих «правильную картинку» и убедительные тексты. Для 7% пиарщик — это человек, который способен объяснять сложные вещи простым языком, а 5% назвали его специалистом по урегулированию конфликтов.

При этом в повседневной жизни границы между специалистами по коммуникации для многих остаются размытыми. Треть участников исследования признались, что не различают пиарщиков, маркетологов и экспертов по рекламе, воспринимая их как представителей одной сферы.

Еще 17% считают, что качественная работа пиарщика остается незаметной для аудитории, а 43% сообщили, что любую новость в средствах массовой информации воспринимают как часть чьей-либо PR-кампании.

Исследование также показало, что россияне связывают профессию с развитием технологий. Так, 54% опрошенных уверены, что пиарщику должны существенно помогать ИИ и цифровые инструменты. Еще 18% участников опроса считают главным трендом отрасли рост значения доверия и прозрачности коммуникаций.

Отвечая на вопрос о необходимых компетенциях современного пиарщика, участники исследования чаще всего называли аналитические способности (14%), грамотную речь (13%), коммуникабельность (13%) и стратегическое мышление (11%).

Мнения россиян разделились и в вопросе профильного образования. Более трети опрошенных (36%) считают обязательным наличие специализированного высшего образования, 23% — оптимальным сочетание гуманитарного образования и практического опыта.

Опрос проводился на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 12 по 17 июля 2026 года. В исследовании приняли участие более 2 тыс. интернет-пользователей.

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