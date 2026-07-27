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Трихолог предупредил о вреде дождевой воды для волос

Трихолог Галлямова: частое нахождение под дождем без зонта вредит волосам
Shutterstock

В случае попадания под дождь без зонта нужно прийти домой и помыть голову, поскольку дождевая вода может содержать вредные для волос токсичные вещества. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-трихолог Юлия Галлямова.

«Для городского жителя это нехорошо и вредно, поскольку частицы дождя могут содержать испарения земли, а именно опасные тяжелые металлы, выхлопные газы и так далее. То есть много токсичных веществ, которые, естественно, будут в каплях дождя. Желательно голову прикрывать. Здесь, говоря об опасности, я тоже не хочу пугать. Если это разовый эксперимент, то ничего страшного не будет — просто нужно прийти домой, вымыть голову шампунем и нанести бальзам», — сказала она.

Специалист уточнила, что регулярное нахождение под дождем без зонта или капюшона может привести к нарушению структуры волос и их выпадению.

«Если вы регулярно работаете под дождем и не прикрываете голову капюшоном или зонтом, то, несомненно, это будет очень вредно для волос, вплоть до выпадения волос, нарушения структуры волос. Если к тому же сами мокрые волосы вы не убираете в гульку и не закручиваете, то мокрые волосы трутся друг от друга и нарушается структура волос. Регулярно пренебрегать зонтом — это вредно, если дожди тем более идут часто. Если это разовый эксперимент, то ничего страшного, но лучше вымыть голову, придя домой, если голова совсем мокрая. А так, конечно, желательно регулярно пользоваться зонтом и капюшоном», — добавила она.

Ранее трихолог предупредила о распространенных ошибках при уходе за волосами летом.

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