Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Общество

В России предложили внедрить сертификацию нейросетей на соответствие этическим требованиям

Профессор РАН Воронцов: без теста на этику ИИ не может использоваться людьми
Мастерская новых медиа

Развитие искусственного интеллекта требует формирования культуры безопасного взаимодействия с интеллектуальными системами, создания единых этических стандартов, системы сертификации нейросетей и подготовки специалистов, которые будут оценивать корректность их работы. К такому выводу пришли участники дискуссии об этике искусственного интеллекта на интенсиве «ГорИИзонты: эволюция медиа», прошедшей в Москве.

По мнению участников мероприятия, искусственный интеллект уже оказывает влияние не только на рынок технологий, но и на медиа, науку и общественные процессы. Ключевым вызовом они назвали не развитие самих технологий, а способность человека сохранять критическое мышление, определять допустимые границы применения ИИ и адаптироваться к новой информационной среде.

На фоне этого научный сотрудник Центра искусственного интеллекта МГИМО Алена Цыплакова предложила формировать культуру безопасного взаимодействия человека с интеллектуальными системами.

«Нам нужна тотальная ИИ-гигиена. Важно понимать, как постоянное взаимодействие с интеллектуальными системами влияет на восприятие человеком реального мира, человеческих отношений и самого себя», — считает она.

Профессор РАН, МГУ и МФТИ Константин Воронцов предложил создать систему сертификации языковых моделей и новую профессию, представители которой будут оценивать этичность поведения нейросетей. По его словам, для этого необходимо разработать тысячи специализированных тестов, позволяющих оценивать поведение моделей в различных коммуникативных ситуациях.

«Для этого нужны специалисты, в основном гуманитарных профессий, которые скажут, этично или неэтично то или иное высказывание, тот или иной диалог. На основе этого появятся процедуры сертификации, когда, не пройдя эти тесты, модель не может быть выпущена для использования людьми», — отметил Воронцов.

Проректор по медиаобразованию Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей», глава «Мастерской новых медиа» Михаил Канавцев заявил, что обучение интеллектуальных систем должно учитывать не только фактические знания, но и особенности человеческой коммуникации.

«Если машина взаимодействует с человеком, она должна понимать особенности этого взаимодействия так же, как мы понимаем этапы воспитания ребенка. Нужно учить систему не только отличать правду от лжи, но и понимать, что полезно человеку, а что способно причинить вред», — резюмировал он.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 27 июля. Новая мера поддержки для женщин с детьми, схема с «заблокированной» картой и миф о дубе Петра I
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!