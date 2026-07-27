В Латвии снесли родовую усадьбу Михаила Задорнова

Знаменитую родовую усадьбу российского сатирика Михаила Задорнова в Латвии снесли новые собственники, чтобы «не ассоциироваться с российским артистом». Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По словам журналистов, Задорнов купил усадьбу в 1990 году и принимал там журналистов и звезд. Общая площадь участка составляет 2,8 тысячи квадратных метра. В доме было десять комнат: три спальни, две ванные и камин.

Когда сатирика не стало, усадьба досталась его первой супруге. В SHOT уточнили, что она не смогла содержать недвижимость на расстоянии, поскольку сама живет в Москве. В 2020 году участок выставили на аренду, а после продали.

Отмечается, что новые владельцы почти сразу сделали запрос в Юрмальскую гордуму, чтобы получить разрешение на снос усадьбы. Работы по демонтажу согласовывали с Национальным управлением культурного наследия Латвии. Это было необходимо потому, что участок расположен на территории градостроительного памятника государственного значения. В итоге латвийские власти разрешили снести все, что построил при жизни Задорнов. Теперь на месте его усадьбы стоит двухэтажный коттедж. Стоимость новой недвижимости оценивается в €3 млн, уточняет канал.

В 2016 году у Михаила Задорнова обнаружили опухоль головного мозга. 10 ноября 2017 года в возрасте 69 лет его не стало. Сатирик покоится на рижском Лесном кладбище рядом с отцом.

Ранее вдова Задорнова добилась блокировки шуток про «тупых американцев» в соцсетях.