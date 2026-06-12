Вдова Задорнова добилась блокировки шуток про «тупых американцев» в соцсетях

Вдова сатирика Михаила Задорнова Велта обратилась в Мосгорсуд с иском о защите авторских прав на творческое наследие своего мужа. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Задорнова хочет ограничить распространение десятков монологов, рассказов и шуток, включая знаменитые миниатюры о «тупых американцах», туристах, депутатах, АвтоВАЗе, ценах и чиновниках.

Mash утверждает, что суд удовлетворил ее просьбу и временно запретил публикацию этих произведений в интернете до завершения разбирательства.

Также Telegram-канал напоминает, что осенью 2025 года вторая жена сатирика, Елена Бомбина, пыталась отсудить часть выплат за его произведения. Женщина считала их совместным имуществом, но суд отклонил ее требования.

Согласно завещанию, права на творчество Михаила Задорнова были переданы Велте Задорновой. Претензии Елены Бомбиной признали необоснованными из-за пропуска срока подачи иска.

Накануне дочь юмориста Михаила Задорнова опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фото с мужем-ливанцем. Художница Елена Задорнова-Тартуси рассказала, что супруг пригласил ее на свидание в их любимое кафе на Мальте. Пара снялась в инсталляции в виде сердца.

Ранее сообщалось, что незаконный слив нечистот с участка Долиной ликвидируют до 11 июля.