Диетолог дала советы, как не переедать на шведском столе

Большое количество разнообразных блюд на шведском столе может привести к перееданию и плохому самочувствию. Избежать негативных последствий во время отпуска поможет ряд простых правил, благодаря которым удастся съедать только необходимое количество еды. Об этом Life.ru рассказала врач-диетолог, эндокринолог «СМ-Клиники», кандидат медицинских наук Оксана Михалева.

Специалист предупредила, что переедание на шведском столе может вызвать изжогу, тяжесть в желудке или тошноту. При этом регулярное употребление чрезмерного количества пищи увеличивает риск набора веса, нарушения обмена веществ, а также оказывает повышенную нагрузку на желудок, печень и поджелудочную железу.

Для того чтобы избежать проблем со здоровьем, врач посоветовала даже во время отпуска придерживаться «метода тарелки».

«Половину тарелки должны занимать овощи. Оставшуюся часть делят пополам между белковыми продуктами и сложными углеводами. Такой подход помогает контролировать размер порций. Человек быстрее чувствует насыщение», — объяснила она.

Тем, кто хочет попробовать как можно больше новых блюд, рекомендуется брать их небольшими порциями, чтобы не перегружать пищеварительную систему.

Не менее важно есть медленно. По словам диетолога, чувство насыщения приходит примерно через 20 минут после начала приема пищи. Спокойное употребление блюд поможет вовремя остановиться и меньше съесть.

Помимо этого, любые десерты рекомендуется оставлять на конец. Простые углеводы, которые содержатся в сладком, дают только кратковременное ощущение сытости и способны быстро вернуть аппетит.

Эксперт также напомнила о необходимости прислушиваться к своему организму. Насыщение говорит о том, что пора закончить прием пищи, поскольку спустя некоторое время чувство сытости станет еще более заметным.

Врач-диетолог Елена Соломатина до этого предупреждала, что в первый день отпуска в новом месте важно исключить из рациона тяжелую и непривычную пищу. По ее словам, во время любого переезда меняются температура, атмосферное давление, запахи, состав воды и продуктов, а также микробы и окружающая среда. Все это вынуждает организм перестраивать метаболизм, в результате чего повышается давление, растет уровень сахара в крови, сгущается кровь и меняется микробиом кишечника.

Ранее россиянам перечислили тренды в туризме на 2026 год.