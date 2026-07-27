Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Общество

Стало известно, какие сведения обвиненный в госизмене россиянин передал Новой Зеландии

ФСБ: россиянин передал Новой Зеландии данные о военных контактах РФ в рамках АТР
ФСБ РФ

Разведка Новой Зеландии хотела получать от жителя Хабаровска информацию о военном и военно-техническом сотрудничестве Российской Федерации со странами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Об этом сообщил оперативный сотрудник Федеральной службы безопасности (ФСБ) России на видео спецслужбы, передает РИА Новости.

Силовик рассказал, что в результате проведения контрразведывательных мероприятий контакты иностранной разведки с гражданином России были своевременно выявлены и пресечены.

27 июля в ФСБ сообщили о задержании хабаровчанина, шпионившего для разведки Новой Зеландии, которая входит в альянс разведок «Пять глаз» (Five Eyes) с участием США, Великобритании, Канады и Австралии.

В отношении россиянина, который, как утверждается, передал иностранной разведке чувствительную информацию, возбуждено и расследуется уголовное дело по статье о государственной измене (статья 275 УК РФ). В настоящее время он находится под стражей.

ФСБ обратила внимание граждан России на то, что за совершение госизмены предусмотрена уголовная ответственность в соответствии с законодательством страны вплоть до пожизненного лишения свободы.

Ранее троих жителей ЛНР заподозрили в сотрудничестве со спецслужбами Украины.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 27 июля. Новая мера поддержки для женщин с детьми, схема с «заблокированной» картой и миф о дубе Петра I
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!