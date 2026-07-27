Стало известно, какие сведения обвиненный в госизмене россиянин передал Новой Зеландии

Разведка Новой Зеландии хотела получать от жителя Хабаровска информацию о военном и военно-техническом сотрудничестве Российской Федерации со странами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Об этом сообщил оперативный сотрудник Федеральной службы безопасности (ФСБ) России на видео спецслужбы, передает РИА Новости.

Силовик рассказал, что в результате проведения контрразведывательных мероприятий контакты иностранной разведки с гражданином России были своевременно выявлены и пресечены.

27 июля в ФСБ сообщили о задержании хабаровчанина, шпионившего для разведки Новой Зеландии, которая входит в альянс разведок «Пять глаз» (Five Eyes) с участием США, Великобритании, Канады и Австралии.

В отношении россиянина, который, как утверждается, передал иностранной разведке чувствительную информацию, возбуждено и расследуется уголовное дело по статье о государственной измене (статья 275 УК РФ). В настоящее время он находится под стражей.

ФСБ обратила внимание граждан России на то, что за совершение госизмены предусмотрена уголовная ответственность в соответствии с законодательством страны вплоть до пожизненного лишения свободы.

Ранее троих жителей ЛНР заподозрили в сотрудничестве со спецслужбами Украины.