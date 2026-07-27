Россиянам рассказали, сколько дней они будут отдыхать в 2027 году

Юрист Петкилев: работающие россияне в 2027 году будут отдыхать 118 дней

Россияне, имеющие пятидневный график работы, в следующем году будут отдыхать более 110 дней. Об этом в ходе беседы с журналистами РИА Новости рассказал доцент кафедры гражданского права и процесса и международного частного права Юридического института Российского университета дружбы народов (РУДН) Петр Петкилев.

«По общему количеству нерабочих дней в 2027 году пока преобладает расчет из 118 дней», — сказал эксперт.

Как отметил юрист, предварительное число выходных дней в следующем году указано в проекте производственного календаря. За его подготовку отвечает министерство труда России.

Ожидается, что окончательный вариант календаря на 2027 год представят осенью. В связи с этим имеющиеся сейчас расчеты носят предварительный характер и в будущем могут быть изменены, предупредил Петкилев. В то же время он выразил уверенность, что существенных корректировок не будет.

20 июля доцент кафедры международного права Юридического института РУДН Станислав Копылов сообщил, что работающие на пятидневке россияне в августе текущего года будут отдыхать 10 дней. Поскольку в этом месяце нет государственных праздников, дополнительных выходных дней не предусмотрено. Работать придется в течение 21 дня.

Ранее в Минтруде России порассуждали, надо ли 31 декабря объявлять выходным.