Россияне поставили рекорд в досрочном погашении ипотеки

В июне россияне досрочно погасили ипотечные кредиты на сумму 130,6 млрд рублей. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

Отмечается, что 71,2 млрд руб. (54,5%) ушло на полное досрочное погашение, 59,4 млрд руб. (45,5%) — на частичное.

По словам экспертов, после снижения ставок по депозитам многие предпочли тратить свободные деньги на ипотеку. Кроме того, некоторые семьи закрыли льготные кредиты, чтобы вновь принять участие в госпрограмме.

Чаще всего закрывать задолженность удавалось заемщикам от 25 до 45 лет. В июне они выплатили почти 90 млрд рублей.

До этого член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин напомнил, что россияне имеют право использовать средства маткапитала для приобретения загородного дома. Однако это допустимо только при соблюдении важного условия – покупаться должна строго та недвижимость, которая подходит для круглогодичного проживания. В ЕГРН приобретаемый объект недвижимости должен быть зарегистрирован как жилой дом, а не как садовый или дачный, пояснил депутат.

Ранее москвичам рассказали о выгодном способе приобрести недвижимость.