В Горловке и Донецке почтили память детей — жертв войны в Донбассе

Мемориальные акции, приуроченные ко Дню памяти детей — жертв войны в Донбассе, прошли в Донецкой народной республике. Об этом сообщили организаторы.

В Горловке сотрудники Движения Первых провели мастер-класс для детей, проживающих в пункте временного размещения, куда были эвакуированы семьи из освобожденных территорий ДНР, а также для воспитанников городского социального центра.

Участниками акции стали 30 детей, которые изготовили 257 бумажных ангелов — по числу детей, погибших в республике из-за преступных действий киевского режима. Позднее композиции передали в музейную комнату «Солнечный круг», посвященную памяти погибших детей Донбасса.

«Мы решили вместе с ребятами изготовить столько ангелов, сколько детей погибло в республике. Они символизируют память и надежду на то, что подобное больше не повторится», — отметил специалист Движения Первых по организации работы в городском округе Горловка Даниил Карабаев.

По словам организаторов, участие в акции приняли также родители детей, проживающих в пункте временного размещения. Все изготовленные фигуры стали частью памятной инсталляции в городском музее.

Еще одна акция состоялась в Центральном парке культуры и отдыха имени А. С. Щербакова в Донецке. Жители города создали живую инсталляцию «Незавершенный путь» из детской обуви. Первую пару установил на площадке ребенок — она стала символом дороги, которую другой малыш не успел пройти до конца: в школу, на кружок, домой.

Следом жители Донецка начали приносить свои пары — сандалии, кроссовки, шлепанцы, сапожки, туфельки, — в которых ребята могли пойти в детский сад или школу, провести летние каникулы или сыграть в футбол во дворе. Так на глазах у горожан вырос мемориал из 275 пар обуви. Каждая символизировала ребенка, погибшего в Донбассе из-за украинской агрессии.

Мемориальную композицию дополнили именами детей, которые транслировались на экране.

Как отметил министр молодежной политики ДНР Денис Шимановский, акция посвящена памяти официально зарегистрированных погибших детей. По его словам, число жертв среди детей может быть больше, поскольку работа по установлению всех обстоятельств продолжается.

«Эта инсталляция — не политический жест, а факт, который невозможно опровергнуть: факт детской смерти. Каждая пара обуви, выставленная сегодня в Донецке, — это конкретный ребенок, который больше никогда не наденет свои ботиночки. Украинские СМИ и их западные покровители по сей день утверждают, что «Аллеи ангелов» не существует. Но у нас их три — три места боли и скорби по невинно убиенным детям, и сегодня мы показываем это всему миру открыто», — рассказал Шимановский.

Акции, как сообщается, стали частью национального проекта «Молодежь и дети».