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Общество

Депутат Госдумы отметил вклад Петербурга в развитие Военно-морского флота России

Депутат Романов: именно на берегах Невы ковалась морская мощь нашего государства
Пресс-служба депутата Госдумы Михаила Романова

Санкт-Петербург по праву носит гордый статус морской столицы России и является штабом Главного командования ВМФ страны, именно на берегах Невы ковалась морская мощь российского государства. Об этом заявил депутат Госдумы Михаил Романов в поздравлении петербуржцев, военнослужащих, ветеранов и работников судостроительной отрасли с Днем ВМФ России.

В своем обращении парламентарий отметил, что в 2026-м году отмечается 330-летие регулярного Российского флота, созданного по указу Петра I. По словам Романова, Петербург занимает особое место в истории отечественного флота: он напомнил о выходивших из Северной столицы кругосветных экспедициях, деятельности выдающихся флотоводцев, а также о подвиге Балтийского флота в годы Великой Отечественной войны.

Говоря о современности, Романов заявил, что российские военные моряки «демонстрируют высочайший профессионализм, отвагу и верность долгу», а Военно-морской флот России продолжает выполнять задачи по обеспечению безопасности страны.

«Подвиги современных героев-подводников и надводников золотыми буквами вписываются в летопись флота наряду со свершениями их великих предков. На стапелях Северной верфи закладываются корабли нового поколения — грозные фрегаты, корветы и атомные подводные ракетоносцы, которые уже сегодня несут боевую службу, обеспечивая безопасность наших рубежей от Арктики до Тихого океана», — заявил Романов.

По словам депутата, главной силой ВМФ России остаются люди — офицеры, мичманы, старшины и матросы, а также ветераны и семьи военнослужащих.

«Наша общая задача — сохранить неразрывную связь поколений и воспитать у молодежи гордость за отечественную морскую историю», — добавил Романов.

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