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Культура

Стало известно, что читают и кем хотят быть жители России

Две трети россиян признались, что мечтали примерить на себя роль героя
Shutterstock

Две трети россиян признались, что мечтали примерить на себя роль книжного героя. Об этом «Газете.Ru» стало известно из совместного исследования книжного сервиса «Литрес», ВТБ и «Читай-города».

Самыми популярными жанрами среди любителей приключений стали фэнтези (31%), приключенческий роман (22%) и детективы (13%).

В пятерку любимых книг вошли «Властелин колец» Дж. Р. Р. Толкина (29%), «Приключения Алисы» Кира Булычева (15%), цикл о Шерлоке Холмсе Артура Конан Дойля (25%), «Три мушкетера» Александра Дюма (16%) и «Граф Монте-Кристо» Александра Дюма (24%).

Самым любимым героем стал Шерлок Холмс (36%), за ним следует Арагорн из «Властелина колец» (24%). В пятерку также вошли Эдмон Дантес («Граф Монте-Кристо»), Алиса Селезнёва и Д'Артаньян.

66% респондентов признались, что хотя бы раз мечтали повторить приключения и подвиги литературных героев. При этом 40% понимали, что это лишь фантазии, а 16% в детстве серьезно готовились стать героями — строили плоты, искали «сокровища» во дворе и учились ориентироваться по звездам. Еще 10% пытаются привнести дух приключений в реальную жизнь, путешествуя, покоряя горы или занимаясь дайвингом.

Чаще всего россияне мечтают отправиться на поиск сокровищ и артефактов (43%), совершить путешествие во времени (42%) или поучаствовать в шпионской миссии или расследовании (35%).

Жители России рассказали, что готовы на подвиг ради спасения близких и друзей (56%), познания неизведанного (37%) или любимого человека (36%).

Также исследование выявилось, что многие считают себя похожими на книжных героев: 47% называют себя любознательными, 46% находят в себе упрямство и целеустремленность, а 43% подчеркивают верность команде.

Ранее россияне назвали лучшие книги для снятия стресса.

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