Стало известно, что читают и кем хотят быть жители России

Две трети россиян признались, что мечтали примерить на себя роль книжного героя. Об этом «Газете.Ru» стало известно из совместного исследования книжного сервиса «Литрес», ВТБ и «Читай-города».
Самыми популярными жанрами среди любителей приключений стали фэнтези (31%), приключенческий роман (22%) и детективы (13%).
В пятерку любимых книг вошли «Властелин колец» Дж. Р. Р. Толкина (29%), «Приключения Алисы» Кира Булычева (15%), цикл о Шерлоке Холмсе Артура Конан Дойля (25%), «Три мушкетера» Александра Дюма (16%) и «Граф Монте-Кристо» Александра Дюма (24%).
Самым любимым героем стал Шерлок Холмс (36%), за ним следует Арагорн из «Властелина колец» (24%). В пятерку также вошли Эдмон Дантес («Граф Монте-Кристо»), Алиса Селезнёва и Д'Артаньян.
66% респондентов признались, что хотя бы раз мечтали повторить приключения и подвиги литературных героев. При этом 40% понимали, что это лишь фантазии, а 16% в детстве серьезно готовились стать героями — строили плоты, искали «сокровища» во дворе и учились ориентироваться по звездам. Еще 10% пытаются привнести дух приключений в реальную жизнь, путешествуя, покоряя горы или занимаясь дайвингом.
Чаще всего россияне мечтают отправиться на поиск сокровищ и артефактов (43%), совершить путешествие во времени (42%) или поучаствовать в шпионской миссии или расследовании (35%).
Жители России рассказали, что готовы на подвиг ради спасения близких и друзей (56%), познания неизведанного (37%) или любимого человека (36%).
Также исследование выявилось, что многие считают себя похожими на книжных героев: 47% называют себя любознательными, 46% находят в себе упрямство и целеустремленность, а 43% подчеркивают верность команде.
Ранее россияне назвали лучшие книги для снятия стресса.