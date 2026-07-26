Акцию в поддержку продавцов Wildberries вывели на экраны по всей России

Компания RWB масштабировала народную акцию #корзинавб в поддержку продавцов Wildberries, разместив социальную кампанию на цифровых экранах более чем в 50 городах России. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Уточняется, что макеты с хэштегом акции и призывом поддержать предпринимателей, оформив заказ, транслируется на цифровых экранах Russ в крупных городах, а также в метрополитенах Москвы, Петербурга и Новосибирска.

Кампания также размещена на одном из крупнейших цифровых экранов Европы, расположенном на Международном центре самбо и бокса в Москве.

Кроме того, аналогичные баннеры появились на сайте и в мобильном приложении Wildberries. Они ведут на специальные подборки товаров российских продавцов.

«С первых дней атак мы получали большое количество слов поддержки. А в социальных сетях люди призывали делиться своей корзиной, чтобы поддержать российских предпринимателей. Так зародилась народная акция помощи», — отметила глава RWB и основатель Wildberries Татьяна Ким.

Ранее компания сообщила о запуске комплекса мер поддержки продавцов, чьи товары пострадали в результате атак на склады Wildberries. В их числе — поддерживающие выплаты, скидки на хранение товаров, улучшенные условия логистики и кредитные каникулы.

В компании также сообщили, что продолжают прорабатывать дополнительные меры помощи селлерам и проводят экспертную оценку для определения объема последующих выплат.