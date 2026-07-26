Россиянам объяснили, безопасен ли квас из уличных бочек

Эксперт Кузнецова: квас из бочек сегодня безопаснее, чем в советские времена

Квас из уличных бочек сам по себе не является опасным продуктом. Если напиток произведен на сертифицированном предприятии, соблюдаются условия транспортировки, хранения и продажи, то по уровню безопасности он не должен уступать квасу в бутылках, рассказала «Газете.Ru» старший преподаватель кафедры пищевой безопасности Университета РОСБИОТЕХ Ксения Кузнецова.

Основной вопрос связан не с самим напитком, а с соблюдением санитарных требований в точке продажи. Квас относится к продуктам брожения, поэтому он чувствителен к температурному режиму и срокам хранения. При нарушении этих условий могут изменяться его вкус, качество и микробиологические показатели.

«Если в жару бочка стоит под открытым солнцем-следует насторожиться.

Покупателю стоит обратить внимание на внешний вид торговой точки. У продавца должны быть документы на продукцию, а сама емкость и краник должны содержаться в чистоте. Насторожить должны посторонний запах, помутнение, нехарактерный вкус или признаки ненадлежащего ухода за оборудованием», — объяснила она.

Важно понимать, что современные мобильные точки продажи кваса существенно отличаются от легендарных советских желтых бочек. Сегодня требования к пищевой безопасности значительно строже, а большинство производителей используют герметичные пищевые емкости и контролируют качество продукции на всех этапах поставки.

«Отдельно стоит отметить, что квас является продуктом естественного брожения и может содержать небольшое количество сахара и органических кислот. Поэтому людям с некоторыми заболеваниями желудочно-кишечного тракта, а также тем, кто строго контролирует потребление сахара, следует учитывать это при выборе напитка», — сказала она.

В целом при покупке в официальной точке продаж и соблюдении продавцом санитарных норм квас из бочки можно считать безопасным продуктом. Гораздо важнее обращать внимание не на формат продажи, а на условия хранения, качество обслуживания и репутацию производителя.

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