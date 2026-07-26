Нарколог назвала главную проблему домашнего бара

Домашний бар давно перестал быть редкостью. Коллекция дорогого виски, бутылки вина «для гостей», пиво «на всякий случай» — многими воспринимаются как признак хорошего вкуса и гостеприимства. Однако есть момент, когда привычка перестает быть элементом быта, рассказала «Газете.Ru» Мария Касперович, психиатр-нарколог.

«Сам по себе домашний бар не означает зависимости. Многие держат алкоголь к праздникам. Настораживать должно не количество, а место, которое он занимает в жизни человека», — объяснила она.

Один из самых недооцененных признаков — эмоциональная реакция на отсутствие алкоголя дома. Если человек испытывает раздражение или тревогу, когда запасы заканчиваются, хотя объективной необходимости нет — стоит задуматься.

«Люди говорят: «Мне просто спокойнее, когда дома что-то есть». Но слово «спокойнее» должно заставить задуматься. Если безопасность зависит от наличия алкоголя — это сигнал», — отмечает Касперович.

Зависимость развивается постепенно. Сначала алкоголь покупают к праздникам, затем оставляют «про запас», позже появляется привычка регулярно обновлять бар, даже если бутылки не закончились.

«Самое опасное — когда человек перестает задавать вопрос, зачем он покупает алкоголь. Он делает это автоматически, как хлеб или молоко. Спиртное становится привычным элементом дома», — рассказывает врач.

Психика быстро формирует ощущение безопасности вокруг привычных вещей. Если алкоголь сопровождал отдых или помогал справляться со стрессом, спокойствие может возникать уже от факта его доступности. «Пациенты признаются: могут неделями не открывать бутылку, но мысль о том, что она стоит дома, приносит уверенность. В этот момент меняется психологическая функция напитка», — поясняет Касперович.

Особенно тревожно, когда домашний бар становится «эмоциональной аптечкой». После тяжелого дня или конфликта человек заранее знает, что дома ждет привычный способ снять напряжение. «Алкоголь перестает быть способом отметить событие. Он становится способом регулировать эмоции. Это один из самых опасных сценариев», — подчеркивает врач.

Домашний бар становится проблемой не когда он красиво оформлен, а когда начинает менять поведение. Человек автоматически покупает алкоголь после тяжелой недели, не представляет гостей без спиртного или связывает отдых с выпивкой.

«Самый тревожный сигнал — не домашний бар, а то, что человек перестает чувствовать себя спокойно без него. Если безопасность зависит от наличия алкоголя — проблема уже не в бутылках», — заключает Касперович.

Ранее психиатр назвал первые признаки формирующейся зависимости.