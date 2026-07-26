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Общество

Организаторы «Матча года» собрали 50 млн рублей на благотворительность

«Матч года» в Петербурге посетили более 20 млн зрителей
Алексей Даничев/РИА Новости

Благотворительный проект «Матч года» в этом году объединил свыше 20 млн болельщиков. В его рамках было собрано 50 млн рублей, сообщили организаторы в Telegram-канале события.

Мероприятие прошло 25 июля в Санкт-Петербурге на «СКА-Арене». На льду встретились российские игроки, которые выступают в НХЛ и Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) — команды защитника «Юты» Михаила Сергачев и нападающего «Лос-Анджелеса» Артемия Панарина. Также в числе участников матча был форвард «Вашингтона» Александр Овечкин.

Организаторы отметили, что в 2026-м году в рамках мероприятие помощь получат еще больше детей, которые нуждаются в поддержке. По их словам, благотворительный чек «Матча года» растет ежегодно.

Уточняется, что все собранные средства будут направлены на помощь подопечным фонда Сергачева «Сектор 98», а также фонду Артемия Панарина.

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