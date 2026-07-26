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Общество

Полицейский годами насиловал женщин, оставаясь безнаказанным

Офицер британской полиции оказался маньяком, который 14 лет насиловал женщин
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В Шотландии полицейскиий течение 14 лет совершал сексуальные нападения на женщин и пытался убить их, пишет Daily Mail.

Бывший констебль Алан Грир покончил с собой в мае этого года, а подробности его преступлений стали известны полиции только спустя два месяца. 47-летний мужчина имел жену и ребенка, но, по словам близких, они совершенно не замечали его двойной жизни. Коллеги-полицейские также заявили, что не подозревали о совершенных им преступлениях.

Расследование в отношении офицера началось в 2025 году после заявления одной из жертв. Женщина рассказала о нападении, произошедшем еще в 2012-м. В апреле 2026 года полиция арестовала Грира, но вскоре после этого он совершил самоубийство. Следователи установили уже девять потерпевших от его рук, пятеро из них занимались проституцией. В нескольких случаях нападения были квалифицированы как покушение на убийство.

Грир использовал несколько вымышленных имен и не менее семи телефонов, чтобы скрывать свою личность. При обыске у него дома изъяли несколько устройств, на которых хранились тысячи фото и видео сексуального характера. Среди них обнаружили и скрытые снимки коллег-женщин, сделанные во время тренировок.

В правоохранительных органах признали, что проверка продолжается и может выявить новых пострадавших.

Ранее на Урале вынесли приговор серийному убийце, который убивал женщин с 2004 по 2007 год.

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