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Общество

Названа причина потопа в детском инфекционном отделении больницы Смоленска

Смоленский минздрав связал потоп в детском отделении больницы с ремонтом
Подслушано Смоленск/VK

Детское инфекционное отделение смоленской клинической больницы №1 затопило из-за прорыва гибкой подводки водопровода. Об этом сообщает местное издание SmolNarod со ссылкой на региональный минздрав.

По данным ведомства, прорыв водопровода произошел возле штукатурной станции на третьем этаже при проведении ремонтных работ. В результате вода просочилась через перекрытия и хлынула на второй этаж, залив несколько палат с несовершеннолетними пациентами.

«Аварийную ситуацию оперативно локализовали, сейчас идут восстановительные работы. Пациентов из пострадавших палат переселили на свободные места. Отделение продолжает работу в штатном режиме», — заверили в министерстве здравоохранения Смоленской области.

В сообщении также уточняется, что при затоплении пострадали другие помещения, помимо палат, — процедурный кабинет и коридоры, где на пол рухнули пропитанные водой потолочные панели.

Сообщение о потопе появилось в группе «Подслушано Смоленск» в VK со ссылкой на жалобы родителей маленьких пациентов. Они возмущались тем, что после произошедшего около 04:00 ЧП отделение осталось без воды и света, и требовали от городской администрации разобраться в причинах случившегося.

Четырехэтажное кирпичное здание детского инфекционного корпуса ОГБУЗ «Клиническая больница №1» было построено в 1986 году. С сентября 2025 года там проводится первый за сорок лет масштабный капитальный ремонт. В ходе работ были полностью обновлены приемное отделение и отделение кишечных инфекций на втором этаже с заменой всех инженерных коммуникаций.

Ранее в Свердловской области врач добиралась к пациентам на лодке из-за паводка.

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