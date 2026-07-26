Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Общество

Украинцев предупредили об экстремальной жаре в следующем месяце

Укргидрометцентр: в августе температура на Украине достигнет +40°С и выше
Efrem Lukatsky/AP

В августе на всей территории Украины ожидается аномальная жара: столбики термометров могут подняться до +40°С и даже выше. Об этом сообщает Укргидрометцентр со ссылкой на климатические показатели и прогноз на август 2026 года.

При этом, согласно данным синоптиков, средняя месячная температура воздуха в августе прогнозируется на уровне +21...+25°С. В горных районах будет прохладнее — до +17...+19°С. В восточных регионах, включая Днепропетровскую область, средняя температура ожидается близкой к климатической норме. При этом в Карпатах и на западе Украины ночные температуры могут опускаться до небольших заморозков.

По объему осадков в большинстве областей в следующем месяце ожидается 80-100% от нормы, то есть 34-60 мм. Меньше дождей выпадет в западных регионах (около 50-70% от месячной нормы).

При этом абсолютный максимум, который когда-либо фиксировался в стране в августе, достигал +42°С, напомнили украинские метеорологи. В прошлом году август также был аномально жарким, когда в ряде регионов температура превышала +38°С. Синоптики связывают это с глобальными изменениями климата и советуют жителям быть готовыми к экстремальным погодным условиям.

Ранее украинцев уже с лета начали готовить к суровой зиме.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Боль после удаления зуба — не всегда норма. Когда нужно бежать к врачу
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!