Украинцев предупредили об экстремальной жаре в следующем месяце

В августе на всей территории Украины ожидается аномальная жара: столбики термометров могут подняться до +40°С и даже выше. Об этом сообщает Укргидрометцентр со ссылкой на климатические показатели и прогноз на август 2026 года.

При этом, согласно данным синоптиков, средняя месячная температура воздуха в августе прогнозируется на уровне +21...+25°С. В горных районах будет прохладнее — до +17...+19°С. В восточных регионах, включая Днепропетровскую область, средняя температура ожидается близкой к климатической норме. При этом в Карпатах и на западе Украины ночные температуры могут опускаться до небольших заморозков.

По объему осадков в большинстве областей в следующем месяце ожидается 80-100% от нормы, то есть 34-60 мм. Меньше дождей выпадет в западных регионах (около 50-70% от месячной нормы).

При этом абсолютный максимум, который когда-либо фиксировался в стране в августе, достигал +42°С, напомнили украинские метеорологи. В прошлом году август также был аномально жарким, когда в ряде регионов температура превышала +38°С. Синоптики связывают это с глобальными изменениями климата и советуют жителям быть готовыми к экстремальным погодным условиям.

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