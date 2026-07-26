В Калуге мужчина расправился с беспомощной матерью из-за ее тяжелой болезни

Житель Калуги нанес ножевые ранения 73-летней матери и предстал перед судом

В Калуге суд признал 55-летнего местного жителя виновным в расправе над 73-летней матери, сообщает СУ СКР по региону.

В октябре 2022 года мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, нанес ножевые ранения родственнице, которая из-за тяжелого заболевания не могла самостоятельно передвигаться и нуждалась в уходе. В результате она получила травмы, несовместимые с жизнью.

После происшествия у обвиняемого развилось психическое расстройство, из-за чего его направили на принудительное лечение в стационар закрытого типа. Позже расследование возобновили, собрали необходимые доказательства и передали дело в суд.

Мужчине назначили 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на один год.

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