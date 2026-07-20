Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Общество

Бабушка расправилась с новорожденной внучкой, потому что хотела внука

В Индии бабушка задушила внучку, потому что хотела внука
Shutterstock

Бабушка в Индии расправилась с новорожденной внучкой, потому что хотела внука, пишет The Times of India.

По данным полиции, подозреваемая по имени Рекха была разочарована тем, что ее невестка родила дочь, тогда как она надеялась на появление еще одного внука. В семье уже воспитывается трехлетний мальчик.

Следователи считают, что женщина воспринимала рождение девочки как будущую финансовую нагрузку для семьи. По ее мнению, в дальнейшем родственникам пришлось бы нести значительные расходы, связанные с ее замужеством.

По версии полиции, пока девочка спала, бабушка ее задушила. После расследования женщину задержали и предъявили обвинение в убийстве. В настоящее время правоохранительные органы продолжают расследование, устанавливая все обстоятельства произошедшего.

По словам представителей полиции, дело стало еще одним напоминанием о сохраняющейся в некоторых регионах Индии проблеме дискриминации по признаку пола.

Ранее в Индии мужчине отрубили обе руки во время конфликта на заправке.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Тестостерон — новый кофе? Зачем полмира колет гормон и чем это кончится для мужчин
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!