Бабушка расправилась с новорожденной внучкой, потому что хотела внука

В Индии бабушка задушила внучку, потому что хотела внука

Бабушка в Индии расправилась с новорожденной внучкой, потому что хотела внука, пишет The Times of India.

По данным полиции, подозреваемая по имени Рекха была разочарована тем, что ее невестка родила дочь, тогда как она надеялась на появление еще одного внука. В семье уже воспитывается трехлетний мальчик.

Следователи считают, что женщина воспринимала рождение девочки как будущую финансовую нагрузку для семьи. По ее мнению, в дальнейшем родственникам пришлось бы нести значительные расходы, связанные с ее замужеством.

По версии полиции, пока девочка спала, бабушка ее задушила. После расследования женщину задержали и предъявили обвинение в убийстве. В настоящее время правоохранительные органы продолжают расследование, устанавливая все обстоятельства произошедшего.

По словам представителей полиции, дело стало еще одним напоминанием о сохраняющейся в некоторых регионах Индии проблеме дискриминации по признаку пола.

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