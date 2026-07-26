Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Общество

Спасение вьетнамских моряков с затонувшего грузового судна попало на видео

МИД Вьетнама сообщил о пропаже 17 моряков с затонувшего грузового судна

С затонувшего в Южно-Китайском море вьетнамского грузового судна «Khoi Nguyen 18» спасены 45 моряков, еще 17 числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает издание Vientam со ссылкой на данные МИД Вьетнама.

Судно потерпело крушение в ночь на 24 июля из-за неблагоприятных погодных условий. Морякам удалось спастись на плотах, которые течением отнесло к рифам Юншу в районе островов Спратли. Проходившее мимо спасательное судно «Наньхайцзю 115» подняло на борт 36 человек. Позже спасатели нашли еще девять выживших.

Поиски остальных 17 членов экипажа продолжаются. В операции задействованы несколько китайских кораблей, вертолетов и рыболовецкие суда. Представитель МИД Вьетнама Фам Тху Ханг подтвердила, что Ханой и Пекин тесно координируют действия.

«Вьетнамские власти оперативно проинформировали семьи моряков, постоянно сообщая им о ходе поисково-спасательной операции и дальнейших мерах по безопасной доставке граждан на берег», — говорится в заявлении вьетнамского внешнеполитического ведомства.

Вьетнамские власти выразили благодарность китайской стороне за оперативную помощь и надежду на продолжение тесного сотрудничества в поисках оставшихся в живых людей. Причины крушения пока устанавливаются. В районе бедствия сохраняется сложная погодная обстановка, что затрудняет работу спасателей.

Ранее с затонувшего у Гайаны парома спасли более 60 пассажиров.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 26 июля. Кремль о заморозке конфликта на Украине, новый выходной в сентябре и аппарат для лечения опухолей
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!