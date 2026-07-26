Спасение вьетнамских моряков с затонувшего грузового судна попало на видео

С затонувшего в Южно-Китайском море вьетнамского грузового судна «Khoi Nguyen 18» спасены 45 моряков, еще 17 числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает издание Vientam со ссылкой на данные МИД Вьетнама.

Судно потерпело крушение в ночь на 24 июля из-за неблагоприятных погодных условий. Морякам удалось спастись на плотах, которые течением отнесло к рифам Юншу в районе островов Спратли. Проходившее мимо спасательное судно «Наньхайцзю 115» подняло на борт 36 человек. Позже спасатели нашли еще девять выживших.

Поиски остальных 17 членов экипажа продолжаются. В операции задействованы несколько китайских кораблей, вертолетов и рыболовецкие суда. Представитель МИД Вьетнама Фам Тху Ханг подтвердила, что Ханой и Пекин тесно координируют действия.

«Вьетнамские власти оперативно проинформировали семьи моряков, постоянно сообщая им о ходе поисково-спасательной операции и дальнейших мерах по безопасной доставке граждан на берег», — говорится в заявлении вьетнамского внешнеполитического ведомства.

Вьетнамские власти выразили благодарность китайской стороне за оперативную помощь и надежду на продолжение тесного сотрудничества в поисках оставшихся в живых людей. Причины крушения пока устанавливаются. В районе бедствия сохраняется сложная погодная обстановка, что затрудняет работу спасателей.

Ранее с затонувшего у Гайаны парома спасли более 60 пассажиров.