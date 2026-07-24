Первые секунды после ДТП, в котором сгорели шесть человек, попали на видео

В Татарстане на видео сняли охваченный огнем Chevrolet с людьми

В Татарстане люди сгорели в Chevrolet после столкновения с деревом. Кадры опубликовал Telegram-канал 112.

«Влетевшая в дерево машина полностью выгорела. Внутри находились семь человек», – говорится в публикации.

На размещенных в сети кадрах видно, что пламя полностью охватило автомобиль с людьми, при этом на место прибыли спасатели, которые ликвидировали возгорание и пытались спасти людей. Далее заметно, что после пожара Chevrolet не подлежит восстановлению.

Инцидент произошел 24 июля в городе — спутнике Казани Зеленодольске: Chevrolet с подростками на большой скорости врезался в дерево и загорелся. Шесть человек получили травмы, несовместимые с жизнью, единственный выживший — 15-летний Алан с ожогами 30% тела он госпитализирован и находится в шоке: не рассказывает подробности и не называет имя водителя. Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Расследование взято на контроль Зеленодольской прокуратурой.

Ранее стало известно, кто был за рулем Chevrolet, в котором сгорели шесть человек.