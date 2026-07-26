Голый мужчина помочился на спящую туристку в гостевом доме

В Южной Корее осудили мужчину, который помочился на спящую женщину

Гражданина Японии посадили в южнокорейскую тюрьму за непристойное поведение в отношении китайской туристки, сообщает Yonhap News.

Инцидент произошел 15 апреля прошлого года в гостевом доме в Пусане. По данным следствия, мужчина подошел к спящей женщине, коснулся ее головы, снял с себя одежду и помочился на ноги и чемодан своей жертвы.

История получила широкий резонанс после публикации потерпевшей в соцсетях, после чего хулигана задержали. На суде он признал все факты и заявил, что сожалеет о случившемся.

«Я не забуду этого до конца своей жизни и не повторю этого», — сказал подсудимый.

Прокуратура добивалась для него не только тюремного срока, но и прохождения программы по предотвращению сексуального насилия, а также временного ограничения на работу. В итоге суд приговорил японца к шести месяцам лишения свободы.

Ранее школьник из Петрозаводска помочился в детскую коляску и попал на видео.