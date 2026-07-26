Россиянка украла у отца миллион, чтобы заплатить гадалке за приворот

Суд в Нижегородской области вынес приговор местной жительнице, которая похитила у своего отца один миллион рублей, чтобы оплатить услуги гадалки в надежде наладить отношения с возлюбленным. Об этом свидетельствуют материалы дела, которые есть в распоряжении РИА Новости.

Как следует из документов, женщина, работавшая сотрудницей пункта выдачи заказов, во время работы увидела в социальной сети объявление об услугах гадалки. Первый сеанс обошелся ей в четыре тысячи рублей, однако последующие консультации стоили значительно дороже. Женщина решила похитить деньги отца, которые он хранил в доме своей матери. Она приехала к бабушке с ночевкой, дождалась, пока та уснет, после чего забрала миллион рублей.

Около 700 тысяч рублей женщина потратила на услуги гадалки. Остальные средства она потратила на другие цели, включая месячную аренду автомобиля Lada Kalina стоимостью 70 тыс. рублей, покупку мобильного телефона и товаров для троих детей.

Пропажу обнаружили вскоре после кражи. Поскольку пенсионерку больше никто не навещал, подозрение сразу пало на дочь. Дополнительные вопросы у отца вызвало то, что на разговор она приехала на автомобиле. Женщина призналась в содеянном и пообещала вернуть деньги, однако спустя две недели средства так и не поступили, после чего мужчина обратился в полицию.

В отношении фигурантки возбудили уголовное дело о краже в крупном размере. Позднее она примирилась с отцом и полностью возместила причиненный ущерб, в связи с чем потерпевший попросил суд не назначать ей строгое наказание.

Суд признал женщину виновной и приговорил ее к восьми месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком. А отношения с молодым человеком, ради которых она обращалась к гадалке, в итоге так и не сложились.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле гадалка провела «обряд» и украла у пенсионерки деньги.