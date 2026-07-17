В Нижнем Тагиле гадалка провела «обряд» и украла у пенсионерки деньги

В Нижнем Тагиле осудили гадалку, которая под предлогом снятия порчи украла у пенсионерки накопления. Об этом сообщает Тагилстроевский районный суд.

По данным суда, обвиняемая встретила 95-летнюю пенсионерку на улице и предложила бесплатно снять с нее порчу. Доверившись незнакомке, пожилая женщина пустила ее в свою квартиру. Во время «обряда» злоумышленница убедила хозяйку, что порчу нужно снимать с с помощью денег и заставила ее достать сбережения, сначала 44 тысячи рублей.

Отвлекая пенсионерку, она похитила 10 тысяч, а остальное вернула. Затем нашла в шкафу еще 160 тысяч и, дождавшись момента, забрала 85 тысяч. Оставшиеся деньги гадалка вернула, чтобы не вызвать подозрений. В ходе следствия обвиняемая признала вину, возместила ущерб, выплатила 15 тысяч компенсации и извинилась. Суд назначил тагильчанке наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.

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