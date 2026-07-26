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ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Бизнес

Россияне стали на треть активнее использовать альтернативные способы оплаты

РИА Новости: россияне на 33% чаще оплачивают покупки альтернативными методами
Александр Кряжев/РИА Новости

В первой половине года треть осуществляемых россиянами бензаличных платежей через pay-сервисы, СБП и QR-коды достигла трети от общего объема транзакций. Об этом сообщает РИА Новости на основе данных, полученных от крупнейших банков страны.

Из материала следует, что кредитные организации отмечают устойчивый сдвиг клиентских предпочтений в сторону оплаты товаров и услуг без использования пластиковых карт: покупатели стали значительно чаще пользоваться при расчете биометрией, функцией бесконтактной оплатой с помощью NFC на смартфонах, QR-кодами и «носимыми устройствами» — платежными браслетами, кольцами и другими гаджетами с таким же назначением.

По данным агентства, за полгода россияне совершили более 1 млрд NFC-транзакций. В малом и среднем бизнесе по популярности лидирует оплата с помощью Системы быстрых платежей (СБП): ее обороты с января выросли на 36%, а в прошлом месяце — в полтора раза по сравнению с июнем 2025 года.

Среди физлиц особой популярностью пользуется безналичная оплата с помощью QR-кодов, в том числе с использованием виртуальных карт.

По данным РИА Новости, во второй половине 2026 года российские банки ожидают сохранения тренда, в том числе благодаря появлению новых сценариев использования методов безналичных расчетов и развития банковских сервисов.

Ранее россиянам рассказали, как изменится их жизнь с появлением цифрового рубля.

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