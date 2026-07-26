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Общество

Многодетный отец затряс плачущего младенца до слепоты и предстал перед судом

В Австрии ребенок ослеп из-за сотрясения мозга, полученного по вине отца
Shutterstock

В Австрии начался суд над 29-летним мужчиной, которого обвиняют в причинении тяжелого вреда здоровью собственного ребенка, сообщила газета Kronen Zeitung.

Несчастный случай произошел в городе Вельс. По словам отца троих детей, в тот день он держал младенца на руках, но упал вместе с ним, зацепившись левой ногой за журнальный столик. В результате ребенок потерял сознание, и мужчина сильно встряхнул его, чтобы он пришел в себя.

На заседании он заявил, что пытался помочь сыну. Тем не менее эксперт указал на тяжелую черепно-мозговую травму, а также признаки сильного удара по голове. По словам медика, такие повреждения не могли возникнуть из-за обычного падения.

После случившегося ребенок потерял зрение и теперь страдает эпилепсией. Его отцу, ранее судимому и находящемуся под стражей, грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее отец случайно выбросил маленького сына из окна отеля.

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