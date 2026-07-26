Десятки полицейских пострадали в столкновениях с протестующими в Италии

Свыше 60 полицейских ранены в столкновениях с протестующими в Италии

Свыше 60 сотрудников полиции получили ранения в столкновениях с противниками строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Турин — Лион на севере Италии. Об этом сообщает Corriere della Sera.

По информации издания, в протестной акции принимали участие около 20 тыс. человек. Протестующие бросали фейерверки, камни и «коктейли Молотова». Кроме того, они подожгли четыре полицейских автомобиля.

Силовики применяли против демонстрантов водометы и слезоточивый газ, но, по информации СМИ, этого оказалось недостаточно — участники протеста были хорошо экипированы и действовали агрессивно. Из-за беспорядков временно было приостановлено движение поездов между городами Буссолено и Боргоне, а также закрыт один из участков автомагистрали.

Ранее в США десять полицейских пострадали в беспорядках после финала НБА.