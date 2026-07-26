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Общество

Более 22 тыс. жителей Владивостока остались без света

Более 22 тыс. жителей Владивостока остались без света из-за аварии
Ovchinnikova Irina/Shutterstock/FOTODOM

Прокуратура Приморского края проверяет данные об аварийном отключении электроэнергии во Владивостоке, в результате чего без электричества остались порядка 22 тыс. человек. Об этом сообщило надзорное ведомство.

Уточняется, что из-за аварии на сетях без света остались более 22 тыс. жителей по улицам Давыдова, Русская, Арсенальная, Залесная, Лесная и др. во Владивостоке.

«Проведение аварийно-восстановительных работ поставлено на контроль надзорного ведомства. Прокуратура Советского района города Владивостока даст оценку исполнению требований законодательства при содержании и обслуживании электрических сетей, соблюдению нормативного срока устранения аварии», — указывается в публикации.

25 июля сообщалось, что в Барнауле устраняли последствия непогоды, накрывшей город. Всего было зафиксировано 47 различных происшествий. В результате случившегося никто не пострадал.

Ранее на трассу Ялта — Севастополь сошел сель, спровоцированный сильным ливнем.

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