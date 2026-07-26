В двух московских аэропортах сняли ограничения на полеты

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропортах московского авиационного узла Внуково и Шереметьево сняты. Об этом сообщила Росавиация.

«Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в публикации.

В Росавиации пояснили, что ограничения были нужны для обеспечения безопасности полетов.

В 03:54 (мск) Росавиация сообщала, что Шереметьево и Внуково принимали и отправляли рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагаваней.

В эту же ночь временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводились в аэропорту Сочи. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, уточнили в Росавиации.

В случае введения ограничений на работу в аэропортах, которые нередко связаны с угрозой БПЛА, рейсы могут задерживаться или отменяться. При задержке вылета нужно уточнить ее причины, а также ориентировочное время отправления. Эту информацию можно получить на стойке регистрации или в службе информации аэропорта.

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