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Общество

На Западе стали популярны «карьерные заклинания» из-за проблем на рынке труда

РИА: в США и в Европе продают «карьерные заклинания» для помощи в поиске работы
Pixel-Shot/Shutterstock/FOTODOM

На маркетплейсах в США и в Европе из-за стагнации рынка труда массово предлагают «карьерные заклинания», которые якобы должны помочь человеку найти работу или получить повышение. Об этом стало известно РИА Новости.

По данным агентства, безработица в США уже два года находится на уровне выше 4%, когда как несколько лет до этого она была стабильно ниже. Стагнация на рынке труда также наблюдается в ЕС, где уже три года подряд безработица остается в пределах 6%, хотя до этого стабильно снижалась почти десять лет.

В связи с этим продавцы на специализированных маркетплейсах начали предлагать различные «карьерные заклинания». В агентстве отметили, что услуги некоторых «ведьм» пользуются в США и Европе огромным спросом. Например, гадание на карьеру по картам Таро у одного такого продавца заказали уже более 16 тысяч раз. Другой провел «манифестацию» на получение клиентами работы уже почти 14 тысяч раз. Много таких специалистов предлагают «открыть ключ к карьерному успеху», «защитить рабочее место от негативных эффектов», «провести ритуалы для помощи в собеседовании» или «привороты на работу мечты».

Стоимость услуг значительно варьируется от $4,5 до $60 (от 351 рубля до 4,6 тысяч). Самую дорогую услугу предлагают в Европе. За €1,07 тысячи (93,6 тысяч рублей) специалист предлагает индивидуальный энергетический ритуал для повышения карьерного успеха.

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