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Аэропорт Сочи возобновил работу

Росавиация: в аэропорту Сочи сняты ограничения на прием и выпуск самолетов
karel291/Wikimedia

В аэропорту Сочи сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила Росавиация в Telegram-канале.

«Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении, опубликованном в 3:53 мск.

О введении ограничений Росавиация сообщила в 2:59 мск. В городе был объявлен режим угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов. Глава города Андрей Прошунин сообщил, что все «силы и средства работают на защиту города». Через час опасность БПЛА была отменена.

25 июля в Минобороны РФ сообщили, что российские силы противовоздушной обороны в течение суток уничтожили 1060 беспилотных летательных аппаратов и восемь управляемых авиационных бомб Вооруженных сил Украины. При этом общее количество ликвидированных за время СВО дронов достигло 189 475.

Ранее обломки украинского беспилотника повредили дом под Новороссийском.

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