Жителям и гостям Сочи запретили отдыхать на берегах рек и морских пляжах

В Сочи объявили штормовое предупреждение на ближайшие два дня

На протяжении следующих двух дней в Сочи ожидаются неблагоприятные погодные условия из-за пришедшего в город шторма. Об этом сообщил начальник управления гражданской обороны и защиты населения сочинской администрации Дмитрий Зенцов в Telegram-канале городских властей.

По его словам, с 25 по 27 июля в Сочи будет действовать штормовое предупреждение «по комплексу неблагоприятных погодных явлений». Среди них Зенцов перечислил обильные осадки в виде ливневых дождей и повышение уровня воды в реках, усиление ветра и образование высоких волн в прибрежной части акватории Черного моря.

Чиновник добавил, что из-за дождей реки могут наполниться водой вплоть до возникновения «неблагоприятных, а также опасных явлений».

«Все силы и средства аварийно-спасательных формирований, дорожно-транспортные, инженерные инфраструктуры переведены в режим повышенной готовности», — заверил Зенцов.

Он предупредил горожан и отдыхающих в Сочи туристов, что в дни действия штормового предупреждения нельзя разбивать стоянки и обустраивать места для отдыха на берегах рек и морских пляжей . Также Зенцов посоветовал автомобилистам не парковаться под деревьями и потенциально шаткими конструкциями.

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