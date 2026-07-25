Россиянин стал героем турецких соцсетей после спасения ребенка

Житель Череповца стал героем соцсетей в Турции после спасения ребенка из реки

В турецком сегменте соцсетей стремительно набирают популярность кадры, на которых гражданин России Данил Левенко спасает ребенка от бурного течения в Кемере. Местные пользователи единодушно называют поступок россиянина героическим, пишет Beyaz Gazete.

Как сообщают турецкие издания, мужчина из Череповца отдыхал у горной реки, когда заметил девочку, которую уносило потоком воды. Благодаря его оперативным действиям, он успел перехватить ребенка и передать его родителям. Сообщается, что никто не пострадал.

Видеоролик с инцидентом стал вирусным. В сети X пользователи делятся впечатлениями:

«Российский турист среагировал молниеносно: поймал ребенка и вернул родителям. Он спас жизнь!» — отмечает Yzb Hakan.

Фикрет Озер пишет, что «турист, отдыхавший в компании друзей, вовремя заметил опасность и вызволил девочку из потока».

«Ты настоящий герой!» — пишет под видео пользователь Аданалы Кенан.

Горные реки в районе Кемера характеризуются мощным течением, особенно в периоды дождей. Спасатели регулярно напоминают отдыхающим о необходимости соблюдать меры предосторожности вблизи подобных водоемов.

Ранее отдыхающие спасли тонувшего 12-летнего мальчика на пляже в Воронеже.