Филиалы РАНХиГС в двух городах России закроют по указанию Мишустина

Филиалы Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) в двух городах — Чите и Туле — прекратят свое существование. Распоряжение председателя правительства России Михаила Мишустина об их закрытии опубликовано на портале правовых актов.

Из документа следует, что руководству РАНХиГС поручается «ликвидировать Тульский и Читинский филиалы федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования», осуществив связанные с этим «необходимые мероприятия».

Оптимизация сети филиалов вуза продолжается уже не первый год. В частности, пять лет назад аналогичным постановлением правительства были ликвидированы Ижевский, Иркутский, Псковский, Саранский и Тольяттинский филиалы РАНХиГС.

В пресс-службе академии тогда поясняли, что постановление вынесено кабмином по итогам заседания попечительского совета, куда входят представители правительства и администрации президента РФ.

«Оно предусматривает структурное обновление филиальной сети академии и не означает прекращение ее деятельности на территории регионов», — заверяли в вузе.

В беседе с «Газетой.Ru» в 2014 году ректор РАНХиГС Владимир Мау отмечал, что у Академии народного хозяйства при президенте РФ, на базе которого создавался вуз, было всего два филиала — в Калининграде и подмосковном Красногорске.

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