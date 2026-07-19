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Общество

Названы самые популярные профильные классы в российских школах

РАНХиГС: гуманитарный профиль стал самым популярным в школах
Константин Михальчевский/РИА Новости

Наиболее востребованными профильными направлениями в российских школах стали гуманитарный, технологический и социально-экономический классы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на результаты социологического исследования «Обучение математике и естественно-научным дисциплинам в оценке родителей школьников», проведенного экспертами Президентской академии РАНХиГС.

В опросе приняли участие более 2 тыс. родителей учащихся 6–11-х классов.

Согласно результатам опроса, треть (33%) родителей сообщили, что их дети уже обучаются в профильных или предпрофессиональных классах. Самыми популярными направлениями оказались гуманитарный, технологический и социально-экономический профили. Еще в 13% случаев школьники выбрали естественно-научное направление.

При выборе предметов для углубленного изучения 40% родителей отдали предпочтение математике. Русский язык назвали приоритетным 36% опрошенных, информатику — 34%, биологию — 24%, физику — 23%, химию — 20%.

Исследование также показало, что математику, информатику и физику для углубленного изучения чаще выбирают мальчики, тогда как биологию и химию — девочки.

Ранее в Госдуме ответили, могут ли школы не принимать учеников в 10-е классы.

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