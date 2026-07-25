В Алуште ввели режим ЧС из-за атак ВСУ и длительного отключения света

В Алуште введен режим чрезвычайной ситуации. Соответствующее решение было утверждено на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС, а также обеспечению пожарной безопасности, о чем проинформировала руководитель администрации муниципалитета Галина Огнева на платформе «Макс».

Причиной введения режима ЧС стали удары со стороны противника и продолжительные перебои в электроснабжении. Согласно сведениям Алуштинского филиала «Крымэнерго», большинство потребителей в регионе остаются без электричества более двух суток. Исключение составляют лишь населенные пункты Солнечногорское, Рыбачье, Малореченское, Лесное и Генеральское.

Информация о сложившейся обстановке передана в региональное управление МЧС и Министерство труда и социальной защиты Республики Крым.

С 27 июля жители города смогут направить соответствующие заявления через портал Госуслуг. Также в Алуште планируется организовать дополнительные пункты для приема обращений.

Ранее в Крыму после ударов ВСУ не выжили два человека.