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Общество

В Алуште ввели режим ЧС

В Алуште ввели режим ЧС из-за атак ВСУ и длительного отключения света
Damira/Shutterstock/FOTODOM

В Алуште введен режим чрезвычайной ситуации. Соответствующее решение было утверждено на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС, а также обеспечению пожарной безопасности, о чем проинформировала руководитель администрации муниципалитета Галина Огнева на платформе «Макс».

Причиной введения режима ЧС стали удары со стороны противника и продолжительные перебои в электроснабжении. Согласно сведениям Алуштинского филиала «Крымэнерго», большинство потребителей в регионе остаются без электричества более двух суток. Исключение составляют лишь населенные пункты Солнечногорское, Рыбачье, Малореченское, Лесное и Генеральское.

Информация о сложившейся обстановке передана в региональное управление МЧС и Министерство труда и социальной защиты Республики Крым.

С 27 июля жители города смогут направить соответствующие заявления через портал Госуслуг. Также в Алуште планируется организовать дополнительные пункты для приема обращений.

Ранее в Крыму после ударов ВСУ не выжили два человека.

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