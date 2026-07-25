Россиянин избил экс-супруга своей жены, который их преследовал, обрезком трубы

В Череповце осудили 43-летнего мужчину, избившего 59-летнего экс-супруга своей жены, который их преследовал, обрезком трубы. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области.

Конфликт между мужчинами тянулся несколько лет — раньше они дружили, но в 2021 году супруга потерпевшего ушла к подсудимому и вышла за него замуж. С тех пор бывший муж периодически преследовал пару, провоцировал драки и оскорблял экс-супругу.

11 мая прошлого года он вновь пришел в квартиру семьи — дверь была не заперта. Незваного гостя выгнали. Спустя полтора часа он вернулся в подъезд, где его встретил муж экс-супруги с металлической трубой в руках и нанес потерпевшему множественные удары по голове и телу. У пострадавшего диагностировали перелом носа и локтевой кости. Вред здоровью оценили как средний.

Подсудимый полностью признал вину. Он пояснил, что действия оппонента носили провокационный характер и он боялся за безопасность семьи. Суд учел аморальность поведения самого потерпевшего. Нападавшему назначили 1,5 года лишения свободы условно с таким же испытательным сроком.

Ранее сообщалось, что жена забила мужа крышкой от скороварки из-за обещанного платья.